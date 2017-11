L’immobilière de l’Avenue au salon de L’immobilier du 04 au 07 Mai 2017

La société l’immobilière de l’Avenue, filiale du groupe STB, participe au salon L’IMMOBILIER EXPO «Salon National des Services Immobiliers» dans sa 14e édition qui se tiendra du 04 au 07 Mai 2017 au centre des expositions de Tunis la Charguia.

La Promotion Immobilière de l’Avenue proposera à l’occasion du salon :

– Des logements à usage bureautique à Montplaisir – Tunis (Immeuble ENNASIM)

– Des Appartements luxueux à El Menzah 9 (Résidence EL JINENE) et aux Berges du Lac (Résidence GREEN PARK)

– Des Appartements à Hérgla et à Borj Cédria (destinées aux citoyens cherchant à bénéficier de la nouvelle formule du premier logement et dont le prix ne dépasse pas la valeur de 200 mille dinars)

Les Projets en cours

