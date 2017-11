Omar Behi : Le charançon rouge sous contrôle

Le charançon rouge demeure sous contrôle grâce à la campagne nationale de lutte contre ce fléau, a affirmé mercredi, le secrétaire d’Etat chargé de la Production agricole, Omar Behi.

Plusieurs mesures ont été adoptées pour lutter contre le phénomène dont l’intervention aux niveaux des arbres atteints et le diagnostic des arbres, a ajouté Behi à l’ouverture d’une conférence internationale sur le charançon rouge qui dure trois jours.

Les efforts nationaux dans ce domaine visent à préserver les oasis notamment à Kébili et Tozeur, compte tenu de leur importance pour l’emploi et l’économie, a-t-il dit précisant que les exportations des dattes en 2016 ont atteint 500 milliards de dinars.

Quelque 2000 chercheurs des différents instituts et institutions de recherche ont joué un rôle dans l’identification des poches de cette maladies, ce qui a permis d’en maîtriser la diffusion, a noté de son côté le secrétaire d’Etat chargé de la recherche scientifique Khelil Amiri.

L’Ambassade des Etats Unis partagera son expérience en matière de lutte contre ce fléau, ce dernier ayant été éradiqué lors de son apparition en Californie, a précisé le chargé d’affaires par intérim à l’ambassade des Etats Unis à Tunis Benjamin Moelling, soulignant la nécessité de mettre en place tout un système de contrôle et de lutte.

A cet égard et afin de traiter ce fléau, une mesure efficace a été entreprise en Californie, à travers le lancement de la campagne “veille et coordination” durant la période 2010-2015 avec la participation de citoyens et experts, a-t-il ajouté, précisant que la conférence constitue une étape pour élaborer des recommandations dans ce domaine.

La conférence a été organisée en partenariat avec l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles IRESA Tunisie et le concours du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et l’Ambassade des Etats unis d’Amérique à Tunis. Plusieurs experts des pays du Golfe arabe, de l’Inde et de pays méditerranéens ont pris part à cette manifestation

