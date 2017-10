Tunisie : La ville de Kairouan abritera la 1ère Agence de la Démocratie Locale en Mediterrannée

La première Agence de Démocratie Locale (ADL) en Méditerranée sera officiellement inaugurée le 27 avril à Kairouan, faisant ainsi suite à la signature, le 28 avril 2016, d’un Mémorandum d’accord préliminaire pour la création d’une Agence de la Démocratie Locale (ADL) à Kairouan entre la commune de Kairouan et ALDA, l’Association Européenne pour la Démocratie Locale.

Cet événement sera l’occasion pour les partenaires européens et tunisiens de l’ADL de confirmer et signer le Mémorandum d’accord et les accords de partenariat et de présenter au public le plan d’action de l’ADL pour les trois années à venir.

Selon un communiqué publié par ALDA, une ADL est un instrument de coopération décentralisée qui a déjà fait ses preuves dans les Balkans, dans l’Europe de l’Est et dans le Caucase (la première ADL a été ouverte en 1993 en Serbie à l’initiative du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe).

Il s’agit d’une organisation autonome, enregistrée localement, gérée par un Délégué et coordonnée par ALDA et les partenaires locaux (collectivités territoriales et groupes de société civile) et internationaux qui l’appuient.

L’ADL Kairouan, qui deviendra la 13ème ADL existante, aura pour mission la promotion de la bonne gouvernance locale, la participation citoyenne et le développement durable en Tunisie.

Ses activités s’inscriront dans le cadre d’un dialogue entre citoyens, associations locales et autorités présentes sur le territoire. Elle constituera ainsi une plateforme opérationnelle de débat, de développement des compétences et de coopération, au niveau local et international.

“Cette ouverture marque donc une étape importante pour la coopération décentralisée en Méditerranée et vient renforcer les nombreux efforts entrepris par les acteurs tunisiens et leurs partenaires européens en faveur de la démocratie locale en Tunisie”, note le communiqué.

L’ALDA a été créée à l’initiative du Conseil de l’Europe afin de coordonner et d’appuyer le réseau des Agences de la Démocratie Locale. ALDA est aujourd’hui l’un des acteurs clef dans le domaine de la démocratie locale, de la citoyenneté active et de la coopération entre les autorités locales et la société civile.