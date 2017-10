“EGOV Tunisie 2017”, la gouvernance basée sur les TIC, pour développer des villes intelligentes

La conférence “EGOV Tunisie 2017”, qui se tiendra du 28 au 30 avril 2017 à Hammamet, s’intéresse à l’étude de la gouvernance dans le cadre des nouveaux systèmes d’information appuyant les villes intelligentes, selon un communiqué publié par l’association tunisienne des sciences de management (TMSS), organisatrice de cet événement.

La TMSS a défini la ville intelligente “smart city”, comme étant une ville dont la finalité est d’offrir aux citoyens via les technologies de l’information et des communications (TIC), un environnement de vie évolué, qui respecte l’environnement et améliore la qualité de vie des citoyens.

Cette conférence organisée sous le patronage du ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique a pour objectifs, la présentation des réalisations tunisiennes et internationales en termes de villes intelligentes et systèmes d’information, le rassemblement de l’administration publique, de la société civile, du monde universitaire et de l’entreprise privée et enfin la construction de partenariats locaux entre les différents intervenants et des partenariats internationaux avec des intervenants venant de la France, du Canada, de l’Espagne, et de la Corée du sud.

Des décideurs, des responsables de systèmes d’information, de TIC, de programmes de formation ainsi que des enseignants, chercheurs, doctorants et Ingénieurs prendront part à cette conférence. Les thèmes qui seront abordés lors de manifestation porteront sur : les systèmes d’information, la robotique, l’internet des objets, l’Open Government partnership, les données massives, les impacts sociaux et les stratégies gouvernementales.

“Le concept de ville intelligente peut être étudié, minimalement, selon huit dimensions, une dimension technologie, une dimension organisation, une dimension politique, une dimension économie, une dimension gouvernance, une dimension citoyen, une dimension infrastructure, et une dimension environnement “.

Ainsi, une ville intelligente est une continuité du développement d’une ville sans couper avec l’existant. Néanmoins, ce développement doit prendre en considération les éléments environnementaux et le développement durable de la ville. Une ville intelligente serait donc une ville durable et novatrice qui utilise en particulier les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en respectant les droits économiques, sociaux et environnementaux des générations actuelles et futures.

Le monde des technologies de l’information et des communications est en train de vivre une révolution avec l’émergence de plusieurs innovations telles que l’internet des Objets (IoT), les données Massives (Big Data), ou la robotique. Dans ce contexte en perpétuelle évolution, les gouvernements, à différents niveaux, doivent se préparer afin d’intégrer et de tirer profit de ces innovations technologiques, a souligné la TMSS.

Pour l’association, “le concept de Smart gouvernement ou gouvernement intelligent devient central. Le gouvernement intelligent peut être vu comme la mise en œuvre d’un ensemble de processus opérationnels avec des technologies avancées pour traiter l’information d’une manière transparente, afin de fournir des services de haute qualité aux citoyens. Le gouvernement intelligent rendrait alors un gouvernement plus efficace, efficient, transparent et responsable”.