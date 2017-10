Le Tunindex débute la séance du lundi dans le vert, en gagnant 0,31% à hauteur de 5 615,61 point dans un volume total de 0,122 MD, selon MCP.

A la hausse, CELLCOM grimpe de 2,88% à 4,99 D suivie par la BNA et AETECH qui affichent une performance respective de 2,56% et 2,43% à 8,40 D et 0,84 D.

A la baisse, SIAME perd 4,09% de ses capitaux à 2,11 D tout comme MODERN LEASING et MPBS qui dévissent respectivement de 2,85% et 2,84% à 4,08 D et 3,07 D.