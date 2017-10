Tourisme : Le sud tunisien fait le plein

Les réservations dans les hôtels et les maisons d’hôtes pour la soirée du nouvel an 2017 ont dépassé 80% dans le gouvernorat de Tozeur, a affirmé le commissaire régional au tourisme Anouar Chtioui.

Des campagnes d’inspection et de contrôle des conditions de propreté et d’hygiène ainsi que de la qualité des prestations dans les unités hôtelières et les circuits touristiques ont été menées récemment, a-t-il rappelé.

Selon les estimations du commissariat, les réservations se poursuivront sur une courbe ascendante au mois de janvier prochain à l’occasion de la tenue du festival international des oasis (17-20 janvier 2017).

Durant la première dizaine du mois de décembre courant, 9232 touristes ont visité la région de Tozeur et ont y passé près de 5899 nuitées.