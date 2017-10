Tunisie : Jendouba se dote d’un Comité régional des boulangeries modernes

Des investisseurs dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie dans le gouvernorat de Jendouba ont annoncé, lundi 26 décembre, lors d’une réunion, la formation d’un comité régional chargé de défendre leurs droits et leurs revendications et de lutter contre toutes les menaces qui bloquent leurs activités.

Les signataires du communiqué rendu public à l’issue de la réunion dénoncent, avec la création du “comité régional des boulangeries modernes dans le gouvernorat de Jendouba”, ce que certaines structures du ministère de l’Industrie et du Commerce considèrent comme étant des “boulangeries anarchiques”.

Les membres du comité ont précisé qu’ils n’ont reçu ni subventions de l’Etat ni crédits pour financer leurs projets estimés à des milliers de dinars.

Investir dans le secteur de la production d’une variété de pains et de pâtisserie dans le gouvernorat de Jendouba depuis près de trois ans au lieu de fuir à l’étranger, était une conviction personnelle de lancer un projet en Tunisie conformément aux règles en vigueur avec des documents administratifs autorisant ces activités, ont estimé des membres du comité.

Ils ont mis en relief à cette occasion leur contribution à relancer le processus économique dans la région et la création des dizaines de postes d’emploi.

Ils ont souligné leur détermination à défendre leurs intérêts de travailler, d’investir et de lutter contre toutes formes de menaces pratiquées par les autorités locales et régionales visant d’entraver leur activité.

Selon le ministère de l’industrie et du commerce, le gouvernorat de Jendouba compte 12 boulangeries, a indiqué Ryadh Guesmi, directeur régional du commerce. Le président de la chambre nationale des boulangeries relevant de l’union générale de l’industrie et du commerce, a indiqué vendredi dernier aux médias que le nombre des boulangerie à Jendouba est de l’ordre de 1200.