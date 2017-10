Jendouba : Des industriels appellent au secours la CDC

Un nombre d’investisseurs et de promoteurs de petits et moyens projets industriels actifs dans le gouvernorat de Jendouba, ont évoqué les difficultés financières et administratives qui ont entravé l’achèvement de leurs projets.

Lors d’une visite effectuée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Zied Ladhari, à Jendouba, des responsables de l’usine de plaques photovoltaïques à Jendouba nord ont appelé à une intervention auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) afin de financer le reste du projet bloqué à cause du désengagement des banques.

Dans une déclaration au correspondant de TAP dans la région, ils ont affirmé que l’usine est menacée de fermeture “en cas d’absence d’intervention de l’Etat”. Les coûts de construction et des équipements ont atteint 12 millions de dinars (MDT), ont-ils encore fait savoir.

Le directeur de l’usine de pansements adhésifs a pour sa part indiqué qu’une enveloppe de 300 MDT a été consacrée au démarrage des activités de l’usine. Au final, a-t-il encore ajouté, une enveloppe de 70 MDT a été mobilisée essentiellement pour la construction de l’usine et une autre partie a été consacrée à l’achat des équipements.

Un nombre d’investisseurs et de représentants de la société civile ont critiqué la lenteur du lancement effectif des opérations d’aménagement des zones industrielles Erroumani (délégation de Bousalem) et El Ertyeh (délégation de Jendouba sud).

Le président du conseil d’orientation du centre d’affaires de Jendouba, Mohsen Ayadi, a appelé l’Etat a donné davantage d’importance aux investisseurs privés et de résoudre le problème de l’emploi.

Le ministre s’est engagé à examiner tous les problèmes qui ont été posés et de trouver les solutions adéquates. Il a en outre ajouté que la réussite de l’opération de production reste tributaire du renforcement de la culture de l’initiative privée et de l’encadrement des structures publiques.