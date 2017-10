L’opérateur national des télécommunications “Tunisie Telecom“ vient d’achever une mise à jour de ses systèmes de facturation, de gestion de la relation client par l’implémentation des technologies Oracle.

Cette modernisation revêt une grande importance pour l’opérateur, en ce sens qu’elle permettra à Tunisie Telecom de réduire les délais de commercialisation de nouveaux services, qu’il s’agisse du fixe, du mobile ou de données. Elle simplifie non simplement l’infrastructure hardware -dont certains éléments étaient parfois utilisés à moitié de leur capacité-, mais aussi augmente les performances des outils critiques de l’entreprise, y compris la gestion de la relation client (CRM), la Business Intelligence (BI), ainsi que les systèmes de facturation.

En outre, cette modernisation relâchera la pression exercée sur la base de données du système de facturation et évitera la lenteur de performance des applications et la surcharge fréquente du système, en particulier pendant les heures de grande affluence de la clientèle.

En clair, cette mise à jour sera à même d’augmenter la stabilité, la sécurité, la performance et la maniabilité de l’infrastructure grâce à la migration des systèmes d’exploitation Windows à Oracle Solaris 11.2, ce qui permet à l’équipe informatique de résoudre plus de 70% des problèmes en interne et de réduire la dépendance vis-à-vis de l’assistance technique externe, à la fois coûteuse et lente.

Elle favorisera également la rationalisation de l’utilisation des ressources de l’infrastructure en créant plusieurs serveurs virtualisés sur quatre machines SPARC en cluster à l’aide d’Oracle VM pour SPARC -ce qui permettra à Tunisie Telecom de répondre à la demande croissante, par exemple en les utilisant pour les plateformes de développement et de pré-production, et fournir ainsi rapidement une capacité supplémentaire quand le hardware disponible est insuffisant.

Ceci assurera une performance optimale des applications de l’entreprise grâce à une intégration transparente entre les serveurs SPARC et d’autres technologies Oracle.