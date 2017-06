Emirates Airlines propose à ses clients Tunisiens des tarifs spéciaux et des visas gratuits

L’offre comprend également un 3ème bagage gratuit et My Emirates Pass.

Emirates donne aux voyageurs Tunisiens l’opportunité de visiter Dubaï en classe affaires ou en classe économique, avec un billet d’avion aller-retour spécial qui comprend un visa gratuit et un 3ème bagage supplémentaire gratuit pouvant peser jusqu’à 23 kg et un ‘My Emirates Pass’.

Grâce à cette offre promotionnelle spéciale, le billet Tunis-Dubaï en classe économique coûte 1199 TND et le billet en classe affaire est à 3519 TND et ce pour une durée limitée.

Les réservations doivent se faire entre le 8 et le 24 juin 2017 tandis que le voyage doit avoir lieu entre le 8 juin et le 30 septembre 2017. Les taxes de départ sont incluses dans le prix du billet d’avion.

Élue meilleure compagnie aérienne du monde par les voyageurs, un vote qui lui a permis de remporter le prix TripAdvisor Travellers’ Choice® en 2017, Emirates offre également un visa gratuit de 30 jours pour les Émirats Arabes Unis (soumis à l’approbation des autorités de l’immigration), un 3ème bagage jusqu’à 23kg en classe économique et 32kg en classe affaires, ainsi qu’un ‘My Emirates Pass’ pouvant être utilisé pour des offres exclusives et des réductions à travers Dubaï.

Avec le ‘My Emirates Pass’, les passagers pourront bénéficier de réductions spéciales dans plus de 120 restaurants et hôtels de renommée mondiale. D’autres offres exclusives sont également disponibles sur une gamme d’activités de loisir, y compris des visites de parcours de golf professionnel, des parcs à thème ou des spas luxueux dans toute la ville. Pour consulter toutes les offres ‘My Emirates Pass’ visitez www.emirates.com/english/offers/4221290/my-emirates-pass.

Baignée de soleil tout au long de l’année, réputée par l’excellence de son expérience shopping, ses plages sublimes et ses monuments emblématiques, Dubaï a su s’imposer comme l’une des destinations familiales incontournables. Les visiteurs de Dubaï peuvent utiliser ‘My Emirates Pass’ pour profiter des nouvelles attractions phares de la ville, y compris des lieux à ne pas manquer comme le Dubaï Parks and Resorts avec 3 parcs à thèmes : Bollywood Parks™ Dubaï, MOTIONGATE™ Dubaï et le premier parc LEGOLAND® de la régionet LEGOLAND® Water Park.

La ville offre également un large choix de logements pour tous les budgets.

Sur tous les vols Emirates, les passagers peuvent aspirer à des heures de divertissement assurés par le système ice, qui offre plus de 2500 chaînes de divertissement audiovisuel à la demande avec les derniers films, musique, livres audio et jeux. Ils peuvent aussi jouir de divers produits et services pour enfants qui incluent des jouets gratuits, des repas et des films pour enfants. Ils bénéficient aussi d’un statut prioritaire à l’embarquement et de l’utilisation de poussettes gratuites à l’Aéroport International de Dubaï.

En plus du confort et des services à bord les passagers apprécieront l’hospitalité mondialement connue de l’équipage de cabine multinational d’Emirates tout en dégustant une large gamme de boissons et de plats régionaux et internationaux utilisant les ingrédients les plus frais, accompagnés d’une large gamme complémentaire de vins et de boissons.

Emirates assure 5 vols par semaine depuis l’Aéroport International de Carthage vers Dubaï.

Pour réserver ou pour plus d’informations sur les tarifs et termes et conditions, visitez www.emirates.com/tn/en/dubaioffer ou visitez le bureau local d’Emirates ou votre agent de voyage.