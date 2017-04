Le premier Salon du tourisme algérien en Tunisie, en mai à Hammamet

Le premier Salon international des professionnels du tourisme algériens et tunisiens va se dérouler pour la première fois à Hammamet, et ce les 4 et 5 mai prochain, au Centre des expositions Médina Yasmine Hammamet.

Il s’agit d’un événement exclusivement professionnel initié par la première centrale de réservation en ligne en Algérie “CLICNGO” en collaboration avec l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Ce Salon, premier dans son genre, regroupera une cinquantaine d’hôtels et chaînes hôtelières de Tunisie exposants et pas moins de 250 agents de voyage partenaires exclusifs de la centrale CLICNGO provenant de toutes les régions d’Algérie qui feront spécialement le déplacement pour l’occasion pour rencontrer leurs partenaires tunisiens.

Ces agents de voyage algériens seront présents pour explorer, prospecter et connaître et même comparer les différentes unités hôtelières qu’ils auront à faire connaître et proposer au marché algérien qui avoisine les 1,5 million de visiteurs chaque année.

«Les hôteliers participants devront décupler de créativité, d’originalité et de sens aiguisé du marketing pour mettre en avant leurs produits et les rendre les plus attrayants possible aux yeux de leurs acheteurs algériens», a déclaré Sami Aib, directeur général de CLICNGO et organisateur de l’événement.

Cette manifestation contribuera à stimuler les arrivées touristiques algériennes en Tunisie et à structurer le marché afin de permettre aux Algériens ayant choisi la Tunisie comme destination de vacances lors de l’été 2017 de disposer d’un choix d’hôtels encore plus vaste et de découvrir d’autres régions au-delà du Cap Bon et du Sahel.

Pour la partie tunisienne, la tenue de ce Salon est sans aucun doute une opportunité exceptionnelle dans la mesure où il permet aux hôteliers intéressés de réduire leurs coûts étant donné que ce sont les acheteurs algériens qui viennent à eux.

En second lieu, cet événement a le mérite de se tenir à la veille de la haute saison et ses résultats seront immédiatement mesurables.

Forte de sa présence sur le territoire tunisien 15 années durant, en tant qu’agence de voyage et étendue en une centrale de réservation en ligne depuis huit années, CLICNGO demeure le tour-opérateur leader sur le marché du tourisme algérien et qui met à la disposition de ses partenaires, en plus des 250 compagnies aériennes, environ 350.000 hôtels à travers le monde et plus de 500 hôtels en Tunisie.