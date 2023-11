Le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine a indiqué jeudi, lors de l’ouverture de la 1ère édition du salon du tourisme d’affaires et de congrès ” Tunisia Mice Day “, que ce type du tourisme est une opportunité pour repositionner la Tunisie sur la carte du tourisme mondial avec une nouvelle vision.

Le ministre a souligné, lors de cette manifestation organisée par Tunisia Convention Bureau (TCB), que le tourisme d’affaires et de congrès a une valeur ajoutée importante. Il a fait remarquer que ce genre du tourisme s’inscrit dans le cadre de la diversification du produit et de l’offre touristique dans la stratégie nationale de développement du tourisme à l’horizon de 2035.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance de l’action commune entre les parties intervenantes dans le secteur en vue de mieux développer et mettre en place les bases qui assurent sa pérennité.

Il a souligné que le ministère œuvre à mieux développer le tourisme de congrès et d’affaires, en raison de l’importance de son rôle dans l’attraction d’une catégorie importante de touristes, d’autant plus que la Tunisie a réussi l’organisation de plusieurs manifestations, tels que les sommets de la francophonie et la TICAD 8.

Belhassine a rappelé par la même occasion que son département a œuvré à soutenir la création du groupe ” TCB “, qui regroupe les acteurs dans le domaine du tourisme d’affaires et des congrès, pour qu’il soit un moteur de développement de ce domaine.