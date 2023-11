La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a ajouté, le 3 novembre 2023, la dapagliflozine à la liste des médicaments antidiabétiques intégralement pris en charge par l’organisme. Ce médicament, qui constitue un inhibiteur du co-transporteur de sodium-glucose de type 2 (Sglt2), est disponible désormais à la Pharmacie centrale ainsi que dans les officines privées en deux dosages, à savoir 5 mg et 10 mg.

Cette décision permettra aux diabétiques tunisiens d’accéder à un traitement plus efficace et plus abordable.

Augmentation de la quantité de farine allouée aux boulangers

Les autorités tunisiennes ont alloué aux boulangers une augmentation exceptionnelle en quantité de farine, atteignant quarante mille quintaux, afin de réguler le marché du pain.

Cette mesure a permis de réduire les queues devant les boulangeries et de couvrir les besoins des Tunisiens.

Cependant, les boulangers appellent toujours le gouvernement à régler les dus qu’il leur doit.

Famille des détenus évadés de la prison de la Mornaguia sous pression

Le président de l’Instance nationale de la prévention de la torture (INPT), Fathi Jarray, a révélé que les familles des détenus qui se sont évadés de la prison civile de la Mornaguia avaient subi des pressions.

Il a affirmé que les familles des détenus étaient la cible de pressions même après l’arrestation des évadés.

L’INPT suit de près la situation en prévision d’éventuelles sanctions individuelles ou collectives contre les évadés.

Précipitations bénéfiques pour les oliviers et la récolte d’huile d’olive

Les récentes précipitations seront bénéfiques pour les oliviers et la récolte d’huile d’olive de cette année.

L’agriculteur vend l’huile d’olive aux huileries à un prix allant de seize à 18 dinars.

La saison actuelle a été difficile pour les agriculteurs, mais la récolte devrait être meilleure cette année.