Sami Zaoui, Partner EY et Market Consulting Leader pour l’Afrique francophone, et Leila Ben Ghorbel, Regional Partner Development Manager -Afrique chez Microsoft, ont récemment annoncé l’expansion significative dans les pays francophones d’Afrique de la relation stratégique EY – Microsoft. Cette collaboration renforcée permettra à EY Tunisie de fournir des solutions de pointe en matière d’innovation et de transformation digitales à ses clients, leur ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance et de succès.

En alliant l’expertise reconnue d’EY dans le domaine des services professionnels avec l’écosystème mondial de Microsoft, cette nouvelle phase de partenariat témoigne d’une dynamique nouvelle et passionnante. Ensemble, EY et Microsoft mettront l’accent sur la création d’innovations disruptives, d’expériences utilisateur améliorées et de solutions personnalisées pour répondre aux défis complexes rencontrés par les clients dans un environnement en constante évolution.

Ce partenariat entre EY et Microsoft a déjà été couronné de succès dans différentes régions. L’extension de ce partenariat à l’Afrique francophone permettra de répondre de façon plus spécifique aux besoins de transformations numériques des organisations de la région.

‘’ Ensemble, avec Microsoft Afrique, nous sommes déterminés à relever les défis complexes que nos clients rencontrent dans un monde des affaires en constante évolution et nous sommes fiers de les soutenir dans leur transformation digitale et de les aider à atteindre le succès durable auquel ils aspirent ’’

Sami Zaoui, Partner et FSSA Market Consulting Leader chez EY

‘’ Nous sommes convaincus que ce partenariat avec EY Tunisie permettra une meilleure présence sur la région de l’Afrique Francophone. Nous avons hâte de continuer à accompagner nos clients dans leur expansion, en faisant de leur succès notre priorité absolue’’

Leila Ben Ghorbel, Regional Partner Development Manager -Afrique chez Microsoft

Cette nouvelle étape de partenariat témoigne de l’engagement solide d’EY Tunisie et de Microsoft Afrique pour contribuer activement à la croissance et au développement économique des pays francophones d’Afrique.