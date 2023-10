Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), Ahmed Bettaieb a indiqué dimanche, à Tozeur, que la Fédération œuvre à étaler, à quelques mois, la période d’exploitation de la nouvelle ligne aérienne Tozeur-Paris, qui sera lancée le 30 octobre jusqu’à 31 mai 2024, pour que la région puisse en tirer profit.

Cette nouvelle ligne sera assurée par la compagnie française Transavia, à raison de deux vols aller-retour par semaine entre Paris et Tozeur, a-t-il précisé lors de la réunion du bureau du conseil de la Fédération. Il a rappelé que la région de Tozeur constitue un portail du Sahara et contribue à l’afflux des touristes de sites tels que Douz et autres.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, Bettaieb a relevé que la réunion du conseil national de la fédération a permis d’examiner les moyens permettant la réussite de cette ligne et la possibilité de créer d’autres lignes au profit de la région à la faveur du tourisme saharien.

Et de poursuivre que la reprise des dessertes sur cette ligne coïncide avec la saison touristique hivernale au Sahara, qui devrait être une saison prometteuse et contribuera à la dynamique économique dans le pays, notamment avec la concrétisation des mesures favorables, dont l’intensification des lignes intérieures (trois fois par semaine).

Il a mis l’accent sur l’importance d’ouvrir des lignes aériennes dans la région pour permettre d’attirer les touristes de plusieurs pays, dont le marché allemand, notamment après l’entrée de deux agences de voyage allemande.

Il a fait savoir que la Fédération n’a pas cessé de défendre ses membres dans la région, notamment en termes de rééchelonnement des dettes des agences de voyages opérant dans le Sud- ouest, auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), à cause des impacts du classement du Sud tunisien en zone rouge durant les dernières années.

Bettaieb a exprimé la disposition de la fédération à défendre les professionnels du métier dans ces régions, au regard du potentiel dont elles regorgent.