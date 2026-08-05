L’inscription au service (SMS) pour les candidats participant à la session principale de l’orientation universitaire 2026 (les admis à la session principale du baccalauréat 2026) leur permettant de recevoir les résultats de leur orientation universitaire pour l’année universitaire 2026-2027 démarre aujourd’hui, mercredi.

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un SMS au 85000 en écrivant « OR », suivi d’un espace, puis du numéro de baccalauréat, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Et de préciser que les résultats seront communiqués par SMS le jeudi 6 août courant à partir de midi, puis publiés sur le site de l’orientation universitaire le vendredi 7 août courant.