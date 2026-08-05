Le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger,Mohamed Ali Nafti s’est entretenu mercredi avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires Étrangères de la République d’Irak, Fuad Hussein, en marge de sa participation à Amman à la réunion du Comité Ministériel Arabe chargé de l’action internationale pour Al Qods.

Les deux ministres ont abordé les prochaines échéances bilatérales, mettant en avant la volonté de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux Pays dans divers domaines, notamment économique, commercial, et d’investissement, ainsi que dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, du tourisme, du transport et de la culture.

Ils ont, également, souligné l’importance de poursuivre la coordination et la concertation entre la Tunisie et l’Irak concernant les développements que connaît la région et les défis qui se posent.

L’entretien a été l’occasion de mettre en exergue les relations fraternelles et historiques unissant les deux pays et les deux peuples frères et d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’en élargir les perspectives.

S’agissant de la cause palestinienne, les deux ministres ont réaffirmé le soutien de la Tunisie et de l’Irak aux droits légitimes du peuple palestinien frère et à sa juste cause.

Ils ont souligné l’importance de renforcer l’action arabe et internationale en faveur de la protection d’Al-Qods, de la préservation de son statut historique et juridique ainsi que de ses lieux saints islamiques et chrétiens, dans le cadre des efforts menés par le Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale pour Al-Qods.