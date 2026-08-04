Un nouveau puits profond, réalisé au niveau de la route nationale N14 dans la délégation d’El Ksar à Gafsa, est entré en exploitation, mardi.

Ce projet, dont le coût s’élève à près de 1,030 million de dinars, vise à améliorer l’accès à l’eau potable au profit de 20 mille abonnés (60 mille habitants) à El Ksar, Ras El Kef, Ragouba et El Ajama, a indiqué, à l’Agence TAP, le chef du district de la Société nationale d’exploitation et de distribution (SONEDE) des eaux à Gafsa, Sofiène Yousfi.

Ce puits, dont le débit atteindra 50 litres/seconde, contribuera également à renforcer l’alimentation en eau potable dans les quartiers d’Al Assala et de Douali au centre-ville de Gafsa, a-t-il ajouté.

Les travaux ont porté, notamment, sur le raccordement de conduites en fonte (300 mm de diamètre) au réseau de distribution d’eau potable d’El Ksar, l’équipement et l’électrification du puits et la construction d’un ouvrage hydraulique, a fait savoir Yousfi.