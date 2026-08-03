L’inscription pour l’année scolaire 2026-2027 des enfants âgés entre 3 et 7 ans, atteints de troubles du spectre de l’autisme, est ouverte à partir de ce lundi, 03 août, jusqu’au mercredi 30 septembre 2026, a annoncé, le ministère des Affaires sociales dans un communiqué publié aujourd’hui sur sa page officielle.

Les parents souhaitant inscrire leurs enfants sont appelés à déposer leurs dossiers au siège du Complexe socio-éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme, situé à la cité Omar Mokhtar à Sidi Hassine, ajoute le communiqué.

D’après la même source, le dossier d’inscription doit comprendre une copie de la carte d’identité nationale du parent ou du tuteur légal, ou une fiche de renseignements si le tuteur légal est un établissement public, un extrait de naissance de l’enfant datant de moins de trois mois, ainsi qu’une copie de la carte de handicap de l’enfant, le cas échéant, et une copie de la carte de soins, si disponible.

Le ministère précise aussi que le dossier doit comporter un rapport médical détaillé, délivré par un établissement hospitalier, attestant que l’enfant est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, indiquant son degré d’autonomie ainsi que l’éventuelle présence de maladies ou de symptômes associés, en plus de deux photos d’identité récentes de l’enfant.

Les dossiers reçus seront examinés par la commission d’admission et les enfants seront acceptés dans la limite de la capacité d’accueil du Complexe socio-éducatif pour enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme à Sidi Hassine.