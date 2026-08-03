La dernière vague de chaleur a causé des dommages à de nombreuses superficies agricoles dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, atteignant des taux allant jusqu’à 100 %, a estimé le chef de service de la production végétale au Commissariat régional au développement agricole, Mourad Mabrouki.

Il a indiqué à l’Agence TAP que parmi les superficies touchées, environ 820 hectares de cucurbitacées (melon, concombre, courge et pastèque) avec des dégâts allant de 70 à 100%, en plus de 2015 hectares de piments de saison (endommagés entre 50 et 70%) et également 670 hectares de raisins (dommages qui varient entre 20 et 70%).

Il s’agit également de 525 hectares d’agrumes qui ont été endommagés à hauteur de 10 % pour les oranges et de 40 % pour les citrons, ainsi que 240 hectares de figuiers (dommages oscillant entre 70 et 90 %).

La même source a souligné qu’en plus de la hausse des températures, les coupures répétées d’électricité ont perturbé aussi les opérations d’irrigation, faisant remarquer que les dégâts occasionnés vont certainement affecter la production et entraîner par conséquent une augmentation des prix des produits sur les marchés dans les périodes à venir.