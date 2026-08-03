La Tunisie connaît, lundi 3 août 2026, une hausse sensible des températures, sous l’effet de vents de sirocco attendus dans plusieurs régions. Selon Anis Satouri, ingénieur à l’Institut national de la météorologie, les maximales devraient se situer entre 37 et 40°C dans certaines zones, et atteindre 41 à 44°C dans le reste du pays.

À Tunis, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 40°C, contre 38°C enregistrés dimanche. Cette progression, combinée au sirocco, devrait accentuer la sensation de chaleur, notamment dans les zones urbaines et à l’intérieur du pays.

Le ciel restera généralement dégagé à peu nuageux sur la majorité des régions. Une évolution est toutefois attendue dans l’après-midi sur les zones occidentales, en particulier à Kasserine et Gafsa. Des cellules orageuses pourraient s’y former, accompagnées de pluies faibles et localisées. Ces précipitations devraient rester limitées et ne pas entraîner de baisse généralisée des températures.

Le vent soufflera du secteur sud, d’abord faible à modéré, avant de se renforcer relativement dans l’après-midi près des côtes orientales et sur les hauteurs. En mer, les conditions resteront peu agitées en début de journée, puis deviendront progressivement agitées le long du littoral est.

Ces températures élevées pourraient peser sur les déplacements, les activités en plein air et la consommation d’électricité, notamment pendant les heures de pointe. Les personnes âgées, les enfants et les travailleurs exposés directement au soleil figurent parmi les catégories les plus vulnérables.

La vigilance restera particulièrement recommandée dans l’après-midi, aussi bien face à la chaleur qu’aux évolutions orageuses localisées dans l’ouest du pays et au renforcement du vent sur les côtes orientales.