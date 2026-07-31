Les travaux d’équipement, d’électrification et de raccordement du puits artésien de Bouarada, dans le gouvernorat de Siliana, ont débuté cette semaine.

Ce projet, réalisé par l’Association Koweitienne Al-Aoun Al-Moubacher (Direct Aid Society) en collaboration avec la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), vise à renforcer les ressources en eau dans la région notamment pour les habitants des délégations de Bouarada et d’El Aroussa. Le représentant de l’Association, Sami Sokni a indiqué que les travaux de forage du puits, dont le coût s’est élevé à 800 mille dinars, ont démarré en mai 2023 et ont permis d’atteindre un débit de 12 litres par seconde avec un taux de salinité de 1,4 g/l.

Par ailleurs, il a souligné à l’Agence TAP que les travaux de construction du puits artésien à Saddine dans la délégation de Makthar avancent à un rythme soutenu, avec la pose des canalisations (coût 710 mille) dinars pour approvisionner environ 300 familles en eau.