L’Association Tunisienne de Permaculture (ATP), en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll (hbs-Tunis), annonce l’ouverture des candidatures pour son programme de formation “Semences paysannes et souveraineté alimentaire 2026″. Cette initiative vise à renforcer les capacités des jeunes agriculteurs tunisiens dans la gestion et la préservation du patrimoine génétique local.

Selon l’Association, le programme se structure autour d’une série de trois sessions de formation de deux jours, alliant approches théoriques et ateliers pratiques. Les modules d’apprentissage couvriront l’ensemble du cycle de vie de la semence à savoir la sélection des semences paysannes et reproductibles, la multiplication des variétés locales, la récolte des semences dans les meilleures conditions et la conservation et le stockage des semences paysannes.

L’objectif final est de permettre aux participants de maîtriser ces savoir-faire pour assurer une agriculture plus résiliente, ancrée dans les connaissances traditionnelles.

Le programme cible spécifiquement les jeunes agriculteurs (18-35 ans) résidant en milieu rural et disposant d’une parcelle agricole (en propriété, en location ou familiale). La sélection des participants reposera sur leur engagement dans une agriculture paysanne durable sans intrants chimiques (pesticides, engrais de synthèse) et leur adhésion aux principes de l’agroécologie et aux éthiques de la permaculture (Prendre soin de la Terre, Prendre soin des Humains, Partager équitablement).

Les candidats doivent, par ailleurs, faire preuve d’engagement envers les semences paysannes, en utilisant des semences paysannes ou reproductibles, ou en exprimant une volonté forte de le faire ainsi qu’en refusant ou en abandonnant progressivement les semences hybrides.

Ils doivent aussi être prêts à contribuer à un réseau d’échange de semences et à partager leurs connaissances avec leur communauté locale pour favoriser la souveraineté alimentaire de la Tunisie.

À l’issue de ce programme, les jeunes agriculteurs formés seront intégrés à un réseau de jeunes agriculteurs engagés. Les personnes intéressées doivent soumettre leurs candidatures au plus tard le 30 août 2026.