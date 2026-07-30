La Commission régionale d’attribution des parcelles industrielles à Médenine a approuvé l’attribution de quatre parcelles dans la zone industrielle de Tajera, relevant de la délégation de Médenine-Nord, pour la réalisation de nouveaux projets industriels.

Ces projets devraient générer plus de 250 emplois directs, tandis que l’examen de quatre autres demandes a été reporté dans l’attente de la régularisation des pièces requises.

Présidée par le gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, la réunion tenue, hier mercredi, a permis d’examiner huit demandes d’attribution de parcelles industrielles ainsi que l’état d’avancement des procédures engagées par les porteurs de projets.

Les quatre projets retenus portent sur la création d’une unité de fabrication de savon et de produits de nettoyage, représentant un investissement de près de 10,5 millions de dinars et la création de 150 emplois directs, ainsi que d’une unité de production de produits chimiques industriels, dotée d’un investissement estimé à 26 MD et d’une capacité de 60 emplois.

Ils concernent également une unité de transformation des produits de la mer, mobilisant un investissement de 4,7 MD et générant 50 emplois directs, ainsi qu’une unité de fabrication de glace alimentaire, dont l’investissement s’élève à 400 mille dinars et qui permettra la création de 10 emplois directs.

À cette occasion, le gouverneur a réaffirmé l’engagement des autorités à accompagner les promoteurs, à accélérer les procédures et à lever les obstacles afin de favoriser l’investissement et la création d’emplois.

L’Agence foncière industrielle a, pour sa part, présenté la situation de la zone industrielle de Tajera, tandis que la commission a approuvé l’inscription d’un site de 50 hectares, dont 28 hectares seront aménagés dans une première phase, en tant que réserve foncière destinée à l’aménagement d’une nouvelle zone industrielle, sous réserve de l’achèvement des procédures requises.