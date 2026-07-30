La Commission de discipline de la FIFA a annoncé mercredi l’ouverture de plusieurs procédures disciplinaires à la suite d’incidents survenus lors de la Coupe du monde 2026, visant notamment la Fédération argentine de football (AFA), plusieurs internationaux argentins, un membre de l’encadrement de l’Albiceleste ainsi que le milieu espagnol Pablo Martín Páez Gavira (“Gavi”).

L’AFA fait l’objet d’une procédure pour de possibles violations de plusieurs articles du Code disciplinaire de la FIFA, concernant notamment l’utilisation d’un événement sportif à des fins de démonstrations non sportives, la mauvaise conduite de l’équipe, des faits présumés de discrimination et d’abus racistes ainsi que des manquements à l’ordre et à la sécurité lors des matches, selon un communiqué publié sur le site de la FIFA.

Ces poursuites sont liées à des chants et gestes discriminatoires, des retards au coup d’envoi, le non-respect des protocoles de match et de sécurité, l’affichage de messages inappropriés par l’équipe et les spectateurs, ainsi que des jets d’objets lors de plusieurs rencontres disputées par la sélection argentine pendant le tournoi.

Par ailleurs, après examen du rapport du procureur disciplinaire et d’éthique désigné concernant les incidents survenus lors de la finale Espagne-Argentine, la Commission de discipline a ouvert des procédures pour de potentielles infractions relatives à des faits d’agression contre les Argentins Nahuel Molina, visé pour deux chefs d’accusation (un acte consommé et une tentative), Leandro Paredes, poursuivi pour trois chefs, et Roberto Ayala, membre du staff argentin, pour un chef.

Des procédures distinctes ont également été ouvertes pour comportement antisportif contre Nahuel Molina, Thiago Almada et l’Espagnol Pablo Martín Páez Gavira.

Conformément au Code disciplinaire de la FIFA, les personnes visées ont désormais la possibilité de présenter leurs observations avant que la Commission de discipline ne rende sa décision.