Le Bureau exécutif élargi de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), réuni le 28 juillet 2026, a exprimé sa profonde inquiétude face aux difficultés que traversent actuellement les différentes filières agricoles.

L’organisation a évoqué les températures record de ces derniers jours, aggravées par des coupures d’électricité et d’eau fréquentes et prolongées ayant entraîné la destruction de quantités importantes de légumes, fruits, volaille et produits de la pêche, infligeant des pertes financières colossales aux agriculteurs et aux pêcheurs et menaçant l’approvisionnement du marché pour la période à venir.

L’UTAP a fait porter la responsabilité de cette situation à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et exhorté le gouvernement à intervenir d’urgence par des mesures exceptionnelles d’indemnisation afin de garantir la continuité de la production et l’approvisionnement du marché et préserver l’équilibre entre l’offre et la demande.

L’organisation agricole a, par ailleurs, appelé à une évaluation rigoureuse de la saison céréalière 2025/2026, pour identifier les causes de son faible rendement malgré une pluviométrie importante.

Elle a, à ce titre, exigé une préparation anticipée de la saison de semis 2026/2027 en garantissant la disponibilité des intrants nécessaires à temps afin de limiter le recours aux importations et de renforcer la sécurité alimentaire nationale.

L’UTAP a, en outre, insisté sur l’impératif de renforcer la coordination entre les services vétérinaires et la Pharmacie Centrale pour sécuriser l’approvisionnement en vaccins et médicaments, essentiels à la protection du cheptel national.