Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné mardi que les défis actuels, notamment la sécurité alimentaire, les changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles, imposent un renforcement des investissements dans la recherche scientifique, l’innovation et le développement technologique.

S’exprimant à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’École supérieure des industries alimentaires de Tunis (ESIAT), le ministre a indiqué que son département place le soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur agricoles parmi ses priorités, estimant que l’investissement dans les compétences nationales constitue un levier essentiel du développement durable.

Il a ajouté que le développement des industries agroalimentaires passe par la valorisation des résultats de la recherche, l’encouragement de l’innovation, l’appui aux initiatives entrepreneuriales et le renforcement du transfert de technologies vers le tissu économique, selon un communiqué du ministère.

Ben Cheikh a également réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de la formation, à renforcer l’ouverture des établissements universitaires sur leur environnement économique et à développer les partenariats entre les différents acteurs, afin de moderniser les chaînes de valeur agricoles et alimentaires.

Le ministre a salué le rôle joué par l’ESIAT depuis sa création il y a cinquante ans dans la formation d’ingénieurs, le développement de la recherche scientifique et la préparation de générations de cadres et de chercheurs ayant contribué au renforcement de la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la compétitivité des produits tunisiens sur les marchés national et international.

La cérémonie a été marquée par la remise des prix de la Journée du savoir aux étudiants distingués, ainsi que par un hommage rendu à d’anciens directeurs et cadres retraités de l’établissement.