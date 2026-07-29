La « Semaine de la musique italienne » se déroulera du 2 au 8 août 2026 à travers quatre concerts programmés dans le cadre de la 60e édition des festivals internationaux de Carthage et de Hammamet, ainsi que de la 39e édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem.

Selon un communiqué de l’Institut italien de culture (IIC) de Tunis rendu public lundi, cette initiative portée conjointement avec l’Ambassade d’Italie en Tunisie s’inscrira dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Italie et la Tunisie.

« La culture est l’un des piliers du partenariat entre l’Italie et la Tunisie », a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, cité dans le communiqué, soulignant « des siècles de dialogue, d’échanges et de métissages culturels » entre les deux pays.

Le programme débutera le 2 août à la 60e édition du Festival international de Hammamet avec Mario Biondi. Connu pour sa voix puissante et son timbre chaleureux, l’auteur-compositeur italien y célèbrera les 20 ans de son premier album, « Handful of Soul (2006) », porté à l’époque par le succès du titre « This Is What You Are », dans le cadre d’une tournée anniversaire mêlant soul américaine, jazz et répertoire italien.

La 60e édition du Festival international de Carthage accueillera ensuite l’ensemble instrumental Rondò Veneziano le 4 août. Créée en 1979 par le compositeur et chef d’orchestre Gian Piero Reverberi, cette formation italienne se distingue par son style unique mariant musique baroque et touches pop-rock.

Jouant sur des instruments d’époque mêlés à des synthétiseurs et des rythmes contemporains, le groupe aux millions d’albums vendus popularise le répertoire classique à travers des compositions originales dédiées à l’histoire de Venise. Leurs représentations se démarquent également par un fort impact visuel, les musiciens se produisant en costumes et coiffures d’époque pour une immersion totale.

La manifestation se clôturera à la 39e édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem avec deux représentations de l’Orchestra Instabile di Arezzo (OIDA).

Le 6 août, sous le thème « Cinecittà / Hollywood », cette formation proposera, en collaboration avec l’Orchestra da Camera Fiorentina, un voyage à travers les partitions emblématiques du septième art. Le programme fera cohabiter le cinéma italien et les classiques hollywoodiens avec des hommages à Ennio Morricone, Nicola Piovani (« La vie est belle ») et Nino Rota (Le Guépard, Le Parrain), avant un final consacré aux comédies musicales et standards internationaux signés Leonard Bernstein (West Side Story) ou Henry Mancini.

Le 8 août, le concert « Naples dans la Méditerranée », dirigé par le Maestro Filippo Zambelli, viendra clore la semaine. Accompagné par les voix de Gianni Bruschi (basse-baryton), Loredana Carannante (mezzo-soprano) et Carlo Putelli (ténor), l’orchestre OIDA proposera un voyage musical entre bel canto et traditions populaires, illustrant Naples comme un carrefour culturel entre l’Italie du Sud, la France, l’Espagne et le bassin méditerranéen.

Les relations diplomatiques officielles entre l’Italie et la Tunisie ont été établies en 1956, au lendemain de l’indépendance de la Tunisie. Sur le plan culturel, les rapports bilatéraux s’appuient sur un accord de coopération signé en mai 1997. C’est dans ce cadre juridique qu’opère l’IIC de Tunis, section culturelle de l’ambassade chargée de l’organisation de manifestations artistiques et de la promotion de la langue, du cinéma, des échanges universitaires et des missions archéologiques.