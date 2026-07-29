L’Institut européen de coopération et de développement (IECD Tunisie) a lancé, en partenariat avec la Fondation Kamel Lazaar et l’Institut national du patrimoine (INP), le premier chantier-école du projet SAWN, en présence de plusieurs partenaires, dont l’Association de sauvegarde de la médina de Tunis (ASM) et Mdinti.

Ce chantier-école, mentionne l’Institut français de Tunisie (IFT) sur sa page officielle, vise à initier des jeunes -apprenants de la formation professionnelle, étudiants et jeunes en décrochage scolaire – aux métiers de la restauration du patrimoine, des savoir-faire aujourd’hui confrontés à un manque de main-d’œuvre qualifiée.

A travers une approche alliant apprentissage pratique et transmission des compétences, cette initiative contribue à renforcer les capacités des jeunes tout en répondant aux besoins croissants du secteur de la conservation du patrimoine bâti.

Les travaux réalisés, ajoute la même source,, permettront également de préparer la caserne El Attarine à accueillir la 8ème édition de Jaou Tunis -Biennale de l’Image en Mouvement-, qui se tiendra du 23 octobre au 22 novembre 2026.

Le projet de coopération tuniso-français SAWN, consacré aux enjeux de la préservation du patrimoine en Tunisie, est mis en œuvre sur la période 2025-2027 avec le soutien du Fonds Equipe France (FEF). Il ambitionne de créer une dynamique collective en faveur d’un engagement durable pour le patrimoine tunisien en fédérant les différents acteurs du secteur autour d’une approche stratégique répondant aux besoins de préservation, de formation et de valorisation. Le projet vise ainsi à réunir les institutions publiques, les acteurs de la société civile, les experts et les professionnels du patrimoine autour d’une vision commune, tout en favorisant la transmission des savoir-faire académiques et traditionnels aux jeunes générations.