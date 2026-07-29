L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, lors d’une séance plénière tenue mardi soir, l’examen d’un projet de loi portant l’approbation d’un accord de garantie entre la République tunisienne et la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC).

Conclu le 1er décembre 2025, cet accord de garantie porte sur un contrat de mourabaha signé entre le Groupe Chimique Tunisien (GCT) et l’ITFC, d’une valeur de 70 millions de dollars.

Cette enveloppe servira pour contribuer au financement des importations de GCT en matières premières, indispensables à la poursuite de la production d’engrais destinés au marché local ainsi qu’à l’exportation.