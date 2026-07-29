L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, mardi, avec 58 voix pour, 13 voix contre et 9 abstentions, un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie, conclu entre la République tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), le 3 novembre 2025.

Cet accord stipule l’octroi d’un prêt à la Compagnie de Phosphate de Gafsa (CPG), d’une valeur de 110 millions d’euros (l’équivalent de 371 millions de dinars), afin de contribuer au financement d’un projet d’acquisition d’équipements miniers modernes et de la mise en place d’une unité de pointe de traitement des eaux usées à Gafsa.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a précisé, à cette occasion, que ces projets permettront de moderniser l’infrastructure minière, d’assurer une exploitation optimale des ressources hydrauliques dans les activités minières, et de renforcer la transparence et la gouvernance, conformément aux normes internationales.

Il a fait savoir, en outre, que ce prêt sera remboursé sur une durée de 10 ans, avec une période de grâce de trois ans.

Abdelhafidh a rappelé, par ailleurs, que la contribution de la filière de phosphates dans le PIB a régressé, passant de 4% avant 2011 à environ 0,5% actuellement. De même, les exportations de phosphate ont chuté pour ne pas dépasser 3% de total des exportations tunisiennes (contre 9% à 12%, avant 2011).

Le ministre de l’Economie a réitéré, ainsi, l’impératif de moderniser le secteur et de résoudre ses problématiques structurelles afin de rétablir son rôle économique.