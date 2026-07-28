Des projets d’infrastructure sont prévus les mois à venir dans les villes de Denden, Manouba, Mornaguia et Jedaida (gouvernorat de Manouba) dans le cadre de la deuxième tranche du programme national de modernisation des routes municipales.

Ces projets, dont le coût est estimé à 11 millions de dinars, sont à un stade avancé d’études, en attendant la finalisation des autres procédures pour faciliter leur mise en œuvre, a indiqué une source officielle à l’Agence TAP.

Parmi ces projets, la modernisation et l’entretien des routes à travers le renforcement des couches de revêtement, la rénovation des réseaux de drainage des eaux pluviales pour protéger les voies et les quartiers des inondations, la réfection des trottoirs, le traçage des signalisations horizontale et verticale pour assurer la sécurité routière, l’installation des réseaux d’éclairage public, en plus de l’embellissement et de la décoration des carrefours.