Dans le cadre de la préparation à la saison des pluies et de la réduction des risques liés aux eaux stagnantes, une séance de travail s’est tenue au siège du gouvernorat de Zaghouan pour mettre sur pied le plan régional d’intervention et de prévention, ainsi que le programme de travail de la commission régionale mixte d’enquête et de surveillance des sources de pollution des eaux.

La réunion s’est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région Karim Brenji.

Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les préparatifs pour la saison des pluies, à travers l’intensification des inspections de terrain, le nettoyage et la maintenance des ouvrages de collecte des eaux et des infrastructures connexes, ainsi que la réduction des points d’accumulation d’eaux stagnantes, afin de prévenir les risques sanitaires et environnementaux et de préserver la sécurité du milieu naturel.

La séance a également permis d’arrêter le programme de travail de la commission régionale mixte chargée d’enquêter sur les sources de pollution des eaux et de les surveiller, et de définir les mécanismes de coordination et d’intervention entre les différentes structures concernées.

L’objectif étant d’assurer un suivi régulier de la situation environnementale et sanitaire dans la région, d’identifier les sources de pollution potentielles et de prendre les mesures préventives et anticipatives pour protéger les ressources en eau et la santé publique.

La commission sera également chargée de suivre la situation des abattoirs de la région, d’évaluer leur conformité aux réglementations sanitaires et environnementales en vigueur, de relever les insuffisances constatées et de proposer les solutions appropriées afin d’améliorer leurs conditions d’exploitation, la sécurité des produits et la protection de l’environnement.

Le gouverneur a souligné, à cette occasion, l’importance de maintenir une coordination étroite entre les différents services et structures intervenants, et d’adopter une approche proactive fondée sur la vigilance, le suivi continu et l’intervention efficace afin de renforcer le dispositif de prévention et de surveillance et de protéger la santé publique, les ressources en eau et l’environnement.