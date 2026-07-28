Zinédine Zidane a été officiellement nommé mardi sélectionneur de l’équipe de France, a annoncé le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, à l’issue d’un Comité exécutif exceptionnel tenu au siège de l’instance à Paris.

L’ancien meneur de jeu des Bleus, âgé de 54 ans, succède à Didier Deschamps qui a quitté ses fonctions après quatorze années à la tête de la sélection française, au terme de la Coupe du monde 2026.

Zidane, qui s’est engagé pour quatre ans, jusqu’à la Coupe du monde 2030 au Maroc, au Portugal et en Espagne, prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain, a indiqué le président de la FFF.

“Zinédine Zidane est un immense champion. Son parcours, son exigence et son attachement au maillot bleu en font un choix naturel pour ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de l’équipe de France”, a déclaré M. Diallo lors de la présentation du nouveau sélectionneur.

“Aujourd’hui, c’est une continuité pour moi, un rêve qui se réalise. Pendant quatre ou cinq ans, j’ai reçu des offres pour entraîner un club et je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. C’est la seule chose que je voulais faire (…). Je vais tout donner pour que cette équipe continue de gagner, c’est la seule chose qui me motive”, a affirmé Zidane.

Champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000 comme joueur avec les Bleus, l’ancien meneur de jeu des Bleus effectue sa première expérience à la tête d’une sélection nationale. Comme entraîneur, il s’est forgé un palmarès exceptionnel avec le Real Madrid qu’il a conduit à trois victoires consécutives en Ligue des champions (2016, 2017, 2018), deux titres de champion d’Espagne (2017, 2020), deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes de l’UEFA et deux Supercoupes d’Espagne.

Il dirigera son premier rassemblement en septembre, avant les quatre rencontres de Ligue des nations prévues contre la Turquie, la Belgique (à deux reprises) et l’Italie. Son premier match sur le banc de l’équipe de France est programmé le 25 septembre en Turquie.