La 42e édition du Festival international du pur-sang arabe de Meknassi est menacée par des difficultés organisationnelles liées aux autorisations d’exploitation des espaces publics, a alerté lundi son directeur Sami Ghabri dans une déclaration à l’agence TAP.

L’annulation de l’édition 2025 s’expliquait résultait déjà d’un défaut d’autorisations, malgré des demandes déposées l’année précédente, a rappelé M. Ghabri. À ce jour, la seule autorisation reçue concerne l’hippodrome, mais elle reste assortie de réserves de la Protection civile exigeant des travaux de mise aux normes de sécurité, a-t-il expliqué.

Le comité d’organisation a entamé les travaux requis. Cette situation impose le report des courses hippiques, des spectacles de fantasia, ainsi que des cérémonies d’ouverture et de clôture à la fin du mois de septembre prochain, le temps de finaliser les interventions techniques.

Sami Ghabri a précisé que les démarches se poursuivent pour obtenir les autorisations nécessaires à l’exploitation des espaces couverts (maison de la culture, salle omnisports et stade municipal). L’objectif est de maintenir les spectacles artistiques et théâtraux programmés cet été. Subventionnées, ces représentations suivent un calendrier strict qui exclut tout report, selon lui.

Le responsable a insisté sur l’importance de préserver ce festival, unique espace de divertissement et d’animation culturelle pour les habitants de Meknassi.

Les mêmes contraintes administratives avaient déjà empêché la tenue de la 41e édition l’année dernière.