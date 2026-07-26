Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu dimanche au téléphone avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Egyptiens à l’étranger.

Les deux ministres ont réaffirmé le caractère privilégié des relations tuniso-égyptiennes et la solidité des liens historiques et fraternels unissant les deux pays. Ils ont salué l’évolution positive de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et exprimé leur volonté de poursuivre son renforcement au service des intérêts communs des deux peuples, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ils se sont, également, félicités des résultats de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne, tenue au Caire en septembre 2025, soulignant la nécessité d’assurer le suivi continu de la mise en œuvre des accords conclus afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération, notamment dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Il s’agit, aussi, d’ouvrir des perspectives plus larges de partenariat entre les deux pays.

Les entretiens ont, par ailleurs, porté sur les derniers développements à l’échelle régionale et internationale. Les deux responsables ont, à cette occasion, salué les résultats de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, tenue au Caire le 21 mai dernier, estimant que ce cadre de concertation constitue un instrument essentiel de coordination face aux développements de la situation en Libye et de soutien aux efforts en faveur d’un règlement politique inter-libyen.

Dans cette optique, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la position et l’attachement de la Tunisie à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Libye, ainsi qu’à la préservation de ses institutions nationales, de manière à renforcer la sécurité, la stabilité et à répondre aux aspirations du peuple libyen à la paix et au développement.

Les deux ministres ont, par ailleurs, procédé à un échange de vues sur les principales questions régionales, insistant sur l’importance de la désescalade, du règlement pacifique des crises par le dialogue et la diplomatie, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et la stabilité dans la région.

Ils ont souligné la nécessité d’intensifier la coordination et la concertation pour faire face aux défis communs et préserver la sécurité et la stabilité de la région arabe et africaine.