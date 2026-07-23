La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 se disputera avec 24 sélections, mettant ainsi fin aux spéculations sur un éventuel élargissement du tournoi à 28 équipes.

Dans un communiqué publié jeudi sur ses réseaux sociaux, l’instance dirigeante du football africain a précisé que son président, le Dr Patrice Motsepe, avait réaffirmé lors d’une conférence de presse que la compétition conserverait son format actuel.

« Lors de la conférence de presse de mercredi, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a confirmé que la CAN 2027 réunira 24 équipes nationales. Les informations relayées par certains médias, qui suggèrent le contraire, sont inexactes », indique le communiqué.

Prévue du 19 juin au 17 juillet 2027, la compétition sera organisée conjointement par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda. Il s’agira de la quatrième édition consécutive disputée avec un plateau de 24 équipes.

Les éliminatoires de la CAN 2027 se dérouleront entre septembre et novembre prochains, avec six journées de qualifications. Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la phase finale.