Roberto Ayala, l’un des ⁠adjoints du sélectionneur argentin Lionel Scaloni, ​a présenté mercredi ses excuses après son altercation avec ​le milieu espagnol Dani Olmo lors ‌des incidents ayant suivi la finale ‌de la Coupe du monde remportée ‌par l’Espagne face à l’Argentine (1-0), alors que la Fifa poursuit son enquête.

Des images diffusées après la rencontre ⁠montrent Roberto Ayala aux prises avec Dani Olmo au milieu des échauffourées qui ont suivi le coup de sifflet final.

“Bien sûr que ​je le regrette. Compte tenu de ma fonction, je ne peux pas laisser un ⁠sentiment, ou quoi que ce soit qui vienne de l’autre partie, influencer mon humeur ou mes actes”, ⁠a déclaré Roberto Ayala dans un entretien accordé à Valencia Capital Radio.

“Pour moi, il faut tourner la page. C’était davantage une bousculade qu’autre chose, ce n’était pas un coup de poing comme certains le prétendent. C’était une réaction à quelque chose qu’il m’a dit, rien de plus. Si je le revois, je m’excuserai évidemment ​auprès de lui en personne.”

L’ancien défenseur a expliqué avoir été emporté par ses émotions dans un contexte de fortes tensions après la rencontre et a ‌assuré qu’il avait d’abord tenté de séparer les joueurs impliqués dans l’altercation.

Les joueurs argentins Nahuel Molina et Thiago Almada ont également été mêlés ⁠à l’incident, tandis que leur coéquipier Leandro Paredes avait saisi ‌le défenseur espagnol Eric García à la gorge.

“Quand le match s’est terminé, j’ai vu une bagarre au milieu du terrain et on a accouru pour éloigner nos joueurs de la situation”, a ajouté Roberto Ayala.

“J’assume la responsabilité de ce que j’ai fait. Mon intention était d’intervenir pour les séparer, mais parfois ‌les choses dérapent et l’adrénaline prend le dessus, ⁠même si cela ne constitue pas une excuse.”

“Eric García était également là et je lui ai simplement dit que j’étais venu pour séparer ‌les joueurs et les féliciter, rien de plus.”

La Fifa lancé une enquête sur les incidents ayant impliqué des joueurs et des membres des staffs techniques ‌des équipes après ⁠la rencontre. Les personne