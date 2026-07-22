Le conseil régional a tenu une session de travail pour examiner les composantes du projet de développement agricole intégré et ses mécanismes d’exécution.

Le chargé de gestion du projet l’a présenté dans sa globalité. Trois délégations ciblées : Menzel chaker, hancha et Bir ali ben khalifa. L’objectif est clair : booster les rendements agricoles et améliorer les conditions de vie des populations rurales.

Le financement est solide. L’Etat tunisien contribue à hauteur de 15 millions de dinars. La banque islamique de développement injecte 81 millions supplémentaires.

Ce partenariat public-international démontre la confiance accordée au modèle de développement rural à Sfax. Le projet intervient sur tous les fronts simultanément : eau potable, retenues collinaires, protection des sols, aménagement de 3 000 hectares de terres et création de sièges pour les groupements hydrauliques.

L’autonomisation économique des agriculteurs constitue elle aussi le pilier central dans ce projet. Les mécanismes de financement simplifié permettent aux petits exploitants d’accéder aux subventions et aux crédits.

Les titres de propriété provisoires ouvrent les portes des prêts agricoles à ceux qui en sont longtemps restés exclus.

Cinq sessions de consultation ont déjà recueilli les propositions des délégations de ghraïba, hancha, Menzel chaker et Bir ali ben khalifa.

Les membres du conseil régional ont été unanimes : Temps à la vitesse supérieure. La coordination entre les structures concernées doit s’intensifier, ont-ils recommandé, estimant que Sfax dispose de ressources humaines et naturelles pour réussir ce défi agricole.

Il reste seulement à transformer la planification en réalisations concrètes au bénéfice des agriculteurs du gouvernorat.