La commission régionale des marchés publics a tenu, mardi, sa session périodique au siège du gouvernorat.

Elle a validé une série de projets sectoriels qui vont changer le visage de plusieurs délégations. Pas de tergiversations, pas de reports inutiles : les dossiers prêts ont été approuvés sur-le-champ.

En détail, La municipalité de Bizerte va s’équiper en matériel de propreté. Le service de pharmacie de l’hôpital militaire recevra ses fournitures médicales nécessaires. Les routes de Joumine gagnent un avenant pour accélérer leur bitumage.

Quant à la localité de Ras Jbel, elle bénéficiera de la deuxième tranche de ses travaux d’aménagement de pistes rurales dans le cadre du programme de développement intégré.

Les unités d’intervention rapide, elles, voient leur siège progresser vers l’achèvement. La signalisation routière et les glissières de sécurité sur les axes classés du gouvernorat figurent aussi dans les projets 2026 désormais validés.

Toujours dans la cadre de sa session périodique, la commission a également accepté les candidatures pour le concours architectural du nouveau siège de la trésorerie régionale.

C’est dire, le gouvernorat de Bizerte investit dans ses infrastructures administratives pour mieux servir ses citoyens.

Plusieurs projets déjà achevés ont reçu leur réception définitive alors que d’autres dossiers attendent encore la prochaine session, le temps que les procédures soient complètes.