Une résidence artistique écologique, la première du genre au sein des maisons de la culture en Tunisie, est entrée en exploitation à la Maison de la culture de Djerba Ajim.

L’inauguration de cette résidence artistique a coïncidé avec le coup d’envoi de la sixième édition du Festival du Murex du théâtre pour enfants et jeunes, qui y accueille ses premières troupes théâtrales.

L’infrastructure se distingue par une architecture alliant le style traditionnel de l’île de Djerba à la modernité, intégrant des éléments de la calligraphie arabe et respectant des normes de construction écologiques.

La création de cette résidence s’inscrit dans le cadre du projet « Fael et Faela (Acteurs et Actrices) – Jeunesse et participation des jeunes aux politiques publiques en Tunisie ». Ce programme est mis en œuvre par le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG-VNG International) en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, moyennant un financement de l’Union européenne et un soutien des Pays-Bas.

Neila Akrimi, directrice du CILG, a souligné que ce projet émane directement des consultations locales menées auprès des jeunes de la municipalité de Djerba-Ajim afin de répondre à leurs attentes en matière d’animation culturelle. Elle a précisé que ce lieu se veut un espace de création, de formation, d’échange culturel, de promotion de l’égalité des genres et de développement durable.

Sur le plan technique, l’espace s’ajoute aux infrastructures existantes (salles de spectacles et d’expositions), créant un complexe culturel intégré visant à libérer le potentiel créatif des artistes locaux et régionaux, a indiqué Aymen Ben Youssef, sous-directeur de la gestion des maisons de la culture à la Direction générale de l’action culturelle.

De son côté, Tarek Mehdhaoui, délégué régional des Affaires culturelles à Médenine, a précisé que la Résidence offre une capacité d’accueil initiale de 10 lits, avec une possibilité d’extension lors de phases ultérieures, et intègre des aménagements spécifiques (rampes d’accès et chambre dédiée) pour les personnes à mobilité réduite. Il a également rappelé que le gouvernorat de Médenine a bénéficié de deux projets dans le cadre du programme « Fael et Faela », à savoir cette résidence à Ajim et le théâtre de plein air de Ben Guerdane.