La production nationale d’électricité a enregistré, à fin mai 2026, une hausse de 6% pour se situer à 7506 GWh (y compris autoproduction renouvelable) contre 7067 GWh, à fin mai 2025, selon le rapport sur “la conjoncture économique (mai 2026)”publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

La production destinée au marché local a enregistré une hausse de 4%. Ainsi, les achats d’électricité principalement de l’Algérie ont couvert 9% des besoins du marché local, à fin mai 2026.

La STEG conserve, toujours, la part du lion dans la production électrique avec 91% de la production nationale à fin mai 2026.

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 9%.

Par ailleurs, environ 485 MW de toitures photovoltaïques ont été installée à fin mai 2026 dans le secteur résidentiel et 130 MW sur la moyenne et la haute tension dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

La pointe a enregistré une baisse de 1% pour se situer à 3182 MW, à fin mai 2026 contre 3211 MW, à fin mai 2025.

Les ventes d’électricité ont enregistré une quasi stabilité entre fin mai 2025 et fin mai 2026.

Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une baisse de 6%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une légère baisse de 1%.

A noter que pour les ventes basse tension destinées majoritairement au secteur résidentiel (près de 75% en moyenne), les statistiques basées sur la facturation bimestrielle, dont près de la moitié est estimée, ne permettent pas d’avoir une idée exacte sur la consommation réelle.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 60% de la totalité de la demande des clients HT&MT à fin mai 2026.

Plusieurs secteurs ont enregistré une baisse des ventes, notamment l’industrie chimique et pétrolière (-6%) ainsi que l’industrie des matériaux de construction (-4%).

En revanche, d’autres secteurs ont connu une hausse des ventes, principalement l’industrie du papier et de l’édition (+7%) et le pompage agricole (+6%).