En l’espace d’une Coupe du monde, Lamine Yamal a traversé trois générations. Face au Portugal de Cristiano Ronaldo, à la France de Kylian Mbappé puis à l’Argentine de Lionel Messi, le phénomène espagnol n’a pas seulement gagné… Il a accompagné l’Espagne jusqu’au toit du monde.

Il existe des tournois qui révèlent des champions. Et d’autres qui changent l’histoire. La Coupe du monde 2026 appartient à cette seconde catégorie.

À seulement 19 ans, Lamine Yamal est devenu le visage d’une Espagne impériale, sacrée championne du monde après un parcours qui ressemble à un passage de témoin entre les plus grandes icônes du football.

Premier acte: Le Portugal de Cristiano Ronaldo

Dans un huitième de finale étouffant, l’Espagne s’impose grâce à un but inscrit dans les derniers instants, mettant fin au rêve mondial de la Seleção et, très probablement, au dernier Mondial du quintuple Ballon d’Or.

Deuxième acte: La France de Kylian Mbappé

Présentée comme l’un des chocs du tournoi, la demi-finale tourne à l’avantage de la Roja. Solide, disciplinée et emmenée par un Lamine Yamal intenable, l’Espagne s’impose 2-0 et neutralise l’attaque française. Mbappé quitte la compétition aux portes de la finale.

Puis vient l’affiche que le monde entier attendait.

Lionel Messi contre Lamine Yamal…Le maître face à l’héritier annoncé

Devant une planète football suspendue à ce duel de générations, l’Espagne domine la finale avant de s’imposer 1-0 après prolongation grâce à Ferran Torres. Messi voit son rêve d’un deuxième titre mondial consécutif s’envoler, tandis que Yamal soulève la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière.

Le symbole est immense. En quelques jours, l’Espagne a successivement éliminé les équipes de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Trois des plus grandes figures du football moderne. Trois noms qui ont marqué une époque. Et au cœur de cette épopée, un adolescent devenu homme sous les projecteurs du plus grand tournoi de la planète.

Pour autant, réduire ce sacre à un seul joueur serait une erreur. Cette Espagne version Luis de la Fuente s’est distinguée par sa maîtrise collective, une défense presque infranchissable et une identité de jeu qui a étouffé tous ses adversaires. Mais dans cette mécanique parfaitement huilée, Lamine Yamal a incarné l’étincelle, le visage et le souffle d’une nouvelle génération.

Le football aime les symboles. La photo de Lionel Messi portant un bébé nommé Lamine Yamal en 2007 avait fait le tour du monde. Dix-neuf ans plus tard, les deux hommes se sont retrouvés face à face en finale de la Coupe du monde. Cette fois, c’est le jeune Espagnol qui est reparti avec le trophée.