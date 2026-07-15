L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la France (2-0), mardi au Dallas Stadium.

La Roja a ouvert le score par Mikel Oyarzabal sur penalty à la 22e minute, avant que Pedro Porro ne scelle définitivement la victoire espagnole en inscrivant le deuxième but à la 58e.

Grâce à ce succès, l’Espagne décroche le premier billet pour la finale.

Elle affrontera le vainqueur de la seconde demi-finale opposant l’Argentine, tenante du titre, à l’Angleterre, mercredi.

La finale aura lieu dimanche au New-Jersey (Etats-Unis).