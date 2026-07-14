La Fédération tunisienne de football (FTF) a reçu, mardi, une correspondance de la Fédération internationale de football (FIFA) l’informant qu’aucune sanction ne sera prise à l’encontre de plusieurs joueurs de la sélection tunisienne au sujet des résultats positifs enregistrés lors des contrôles antidopage effectués pendant la phase finale de la Coupe du monde 2026, actuellement organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Une source au sein de la FTF a indiqué à l’agence TAP que cette décision concerne Hazem Mastouri, Rayen Elloumi, Aymen Dahmen, Sebastian Tounekti, Mohamed Belhaj Mahmoud et Hannibal Mejbri.

Le dossier est ainsi définitivement clos pour ces joueurs, après qu’il ait été établi qu’ils n’avaient consommé ni substances interdites ni produits dopants. En revanche, la décision ne porte pas, à ce stade, sur la situation d’Ellyes Skhiri et d’Anis Ben Slimane.

Selon une source au sein de la FTF citée précédemment par l’agence TAP, les résultats positifs aux contrôles antidopage de plusieurs internationaux tunisiens étaient dus à la consommation de viande bovine provenant d’animaux ayant reçu des compléments alimentaires, sans aucun lien avec l’usage ou la prise de substances interdites.

La même source avait également précisé que plusieurs joueurs de la sélection tunisienne avaient été victimes d’une contamination alimentaire après avoir consommé cette viande de bœuf.

Pour rappel, la sélection tunisienne a quitté le Mondial 2026 dès le premier tour après avoir essuyé trois défaites face à la Suède (1-5), au Japon (0-4) et aux Pays-Bas (1-3).