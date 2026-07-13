L’un est déjà une référence mondiale à 27 ans, l’autre, à seulement 19 ans, est considéré comme le plus grand prodige de sa génération. Mardi, la demi-finale entre la France et l’Espagne offrira bien plus qu’un duel entre deux grandes nations. Elle mettra face à face Kylian Mbappé et Lamine Yamal, deux artistes appelés à marquer l’histoire du football.

Leader offensif des Bleus, Mbappé réalise une Coupe du monde exceptionnelle. Meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations, le capitaine français est le principal atout de Didier Deschamps.

Sa vitesse, son sens du but et sa capacité à faire basculer un match à tout moment en font l’arme fatale d’une équipe qui vise une troisième finale mondiale consécutive.

Au Real Madrid, l’ancien Parisien a également confirmé son statut de superstar en devenant le visage du nouveau projet madrilène.

En face, Lamine Yamal continue de repousser les limites de la précocité. Le joyau du FC Barcelone est devenu le symbole du renouveau de la Roja.

Capable d’éliminer sur un dribble, de créer le décalage ou de délivrer la passe décisive, il apporte une touche d’imprévisibilité au jeu espagnol.

Déjà décisif face à la France lors des dernières confrontations entre les deux sélections, il aborde cette demi-finale avec une confiance totale.

Cette affiche est aussi celle du Real Madrid contre le FC Barcelone. Mbappé incarne désormais la puissance du club merengue, tandis que Yamal est devenu le nouveau porte-drapeau de la Masia et l’héritier des grandes légendes blaugranas.

Leur opposition dépasse donc le cadre des sélections nationales et prolonge la rivalité éternelle entre les deux géants de la Liga.

Leur influence sur leur équipe est comparable. Lorsque Mbappé accélère, toute la France avance avec lui. Lorsque Yamal touche le ballon, c’est toute l’attaque espagnole qui s’anime. Deux styles différents, mais une même capacité à décider du sort d’une rencontre.

Cette demi-finale pourrait, ainsi, symboliser un passage de témoin. D’un côté, Mbappé, déjà installé parmi les plus grands joueurs de son époque. De l’autre, Yamal, qui rêve de suivre le même chemin.

Entre le présent et l’avenir du football mondial, le spectacle promet d’être à la hauteur de l’événement.