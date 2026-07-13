La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne de Luis de la Fuente et la France de Didier Deschamps oppose deux des sélectionneurs les plus titrés et respectés du football international.

Cette affiche est autant un choc entre deux grandes nations qu’un affrontement entre deux philosophies de jeu.

Didier Deschamps possède un palmarès exceptionnel. Champion du monde comme joueur en 1998 puis comme sélectionneur en 2018, il a également remporté la Ligue des nations 2021 et conduit la France en finale de la Coupe du monde 2022. Depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2012, il a installé une régularité rare au plus haut niveau, faisant de la France l’une des sélections les plus performantes de la dernière décennie.

En face, Luis de la Fuente a redonné un nouvel élan à la Roja. Après avoir remporté l’Euro 2024 et la Ligue des nations 2023, il a bâti une équipe jeune, spectaculaire et disciplinée autour de talents comme Lamine Yamal. Son Espagne séduit par sa maîtrise du ballon, son pressing et sa capacité à dominer ses adversaires.

Leur duel au Mondial 2026 s’annonce comme l’un des sommets de la compétition. La France mise sur son efficacité offensive, portée par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, tandis que l’Espagne s’appuie sur sa solidité défensive et son contrôle du jeu. Les deux équipes arrivent en demi-finale avec de solides arguments et figurent parmi les favorites du tournoi.

Au-delà du résultat, cette confrontation illustre la rivalité entre deux entraîneurs d’exception : Deschamps, maître de l’efficacité et de la gestion des grands rendez-vous, face à De la Fuente, symbole du renouveau du football espagnol.

Un duel qui pourrait marquer durablement l’histoire de la Coupe du monde 2026.