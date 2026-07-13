Jannik ⁠Sinner a conservé dimanche son ​titre à Wimbledon en battant Alexander Zverev (6-7(7), ​7-6(2), 6-3, 6-4) en finale, ‌décrochant ainsi son cinquième trophée du ‌Grand Chelem et prolongeant ‌à dix victoires consécutives sa série face à l’Allemand.

Ce succès place l’Italien dans un cercle restreint, ⁠devenant le dixième joueur de l’ère professionnelle à réussir à défendre son titre sur le gazon londonien, renforçant son ​statut parmi les figures dominantes de sa génération alors qu’il tente de rattraper son ⁠grand rival Carlos Alcaraz, détenteur de sept titres majeurs.

Les deux finalistes se sont livré un ⁠duel intense pendant 12 jeux dans un premier set très disputé sous une météo chaude et venteuse, avant qu’Alexander Zverev n’élève son niveau pour s’adjuger un jeu décisif accroché grâce à un puissant coup droit gagnant, laissant éclater sa joie.

Les échanges de grande qualité se sont poursuivis, ​mais l’Allemand a commencé à afficher des signes de frustration en fin de deuxième manche. Jannik Sinner, nettement plus expressif, a pris l’ascendant ‌dans le tie-break avant d’égaliser à une manche partout.

Alexander Zverev s’est procuré sa première balle de break au milieu de la ⁠troisième manche après plus de deux heures ‌et demie de jeu, mais a glissé en étant surpris par une amortie de Jannik Sinner, suscitant un murmure d’inquiétude du Centre Court lorsqu’il s’est tenu le genou droit.

Il s’est relevé et a poursuivi la rencontre, mais n’a pu cacher son agacement lorsque Jannik Sinner a pris ‌l’avantage 5-3, jetant sa raquette au ⁠sol, avant de céder la manche pour se retrouver mené deux sets à un après près de trois heures de combat.

Jannik ‌Sinner a ensuite réalisé un nouveau break pour mener 4-3 dans le quatrième set, profitant d’une baisse de régime de son adversaire, avant ‌de ⁠conserver son avance dans un passage de jeu enlevé et de conclure la rencontre, s’écroulant au sol pour célébrer son succès.