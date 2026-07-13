La FIFA examinera, après la Coupe du monde 2026, une éventuelle nouvelle expansion de la phase finale qui pourrait porter le nombre de participants à 64 équipes. L’annonce a été faite par le président de l’instance, Gianni Infantino, sans apporter de précisions sur les modalités ou le calendrier d’un tel projet.

La Coupe du monde 2026, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis, est la première édition à réunir 48 sélections, après l’élargissement du tournoi de 32 à 48 équipes soutenu par Gianni Infantino.

« Ce sont autant de questions que nous examinerons après la Coupe du monde », a déclaré le président de la FIFA.

Un Mondial plus ouvert selon Infantino

Gianni Infantino a défendu le format élargi, estimant que la Coupe du monde devait être organisée « pour le monde entier » afin que « chaque nation puisse rêver de participer à la Coupe du monde ».

Il a présenté cette première édition à 48 équipes comme une réussite, affirmant que toutes les sélections avaient évolué à un niveau élevé et que des équipes de tous les continents avaient inscrit au moins un but et obtenu au moins un point.

Le président de la FIFA a notamment souligné que neuf des dix représentants africains avaient atteint la phase à élimination directe, estimant que cela démontrait l’intérêt d’élargir la participation.

Les pauses d’hydratation et les billets également défendus

Gianni Infantino est également revenu sur les pauses d’hydratation instaurées à chaque mi-temps, une mesure qui a suscité des critiques. Il a rappelé que des pauses comparables avaient déjà été appliquées lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis en raison des fortes chaleurs.

Le dirigeant a aussi défendu la politique tarifaire de la FIFA concernant les billets. Selon lui, le taux de remplissage des stades atteint 99,7 % et devrait approcher les 99,9 % à la fin de la compétition. Il a également indiqué que certains billets étaient revendus sur le marché secondaire à quatre ou cinq fois leur prix initial.

Des recettes attendues entre 13 et 14 milliards de francs suisses

La FIFA prévoit de générer entre 13 et 14 milliards de francs suisses de recettes grâce à cette Coupe du monde, disputée sur 39 jours. Selon les chiffres communiqués, cela représente entre 16,08 et 17,32 milliards de dollars.

Le calendrier des prochaines éditions est déjà établi : le Mondial 2030 sera organisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, tandis que l’édition 2034 se déroulera en Arabie saoudite.