Un salon de l’orientation universitaire s’est tenu, dimanche, à Jendouba, en vue afin d’accompagner les nouveaux bacheliers dans leurs choix d’études supérieures et de leur présenter les filières universitaires disponibles en Tunisie et à l’étranger.

La rencontre a réuni des spécialistes de l’orientation, des établissements universitaires et des organismes d’accompagnement à l’étranger, offrant aux élèves et à leurs familles un espace d’information sur les formations disponibles, les critères d’admission et les débouchés professionnels.

Des ateliers thématiques ont permis d’exposer les critères retenus cette année par les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l’orientation des étudiants. Les intervenants ont notamment expliqué les différences entre les universités proposant une même spécialité, en fonction des seuils d’admission, des résultats obtenus au baccalauréat et des perspectives offertes tout au long du cursus universitaire.

Le salon a également proposé des séances d’accompagnement destinées aux jeunes des gouvernorats de Béja, du Kef, de Siliana et de Jendouba souhaitant poursuivre leurs études à l’étranger, notamment en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis ou au Canada. Les participants ont été informés des filières accessibles et des procédures d’admission requises.

Selon Ridha Chaâbane, membre du comité d’organisation du Salon de l’orientation universitaire, cette manifestation vise à conseiller les nouveaux bacheliers et de les aider e remplir leur fiche de choix d’orientation. Elle a également pour objectif de présenter les universités et les organismes spécialisés dans les inscriptions à l’étranger, tout en mettant en lumière les nouvelles spécialités liées à l’intelligence artificielle.

“Le salon permet aussi d’aider les élèves à choisir une spécialité, un choix déterminant pour leur avenir professionnel, tout en informant les parents sur les débouchés des filières envisagées”, a-t-il déclaré au correspondant de l’Agence Tunis Afrique Presse.

Il a ajouté que les filières ayant suscité le plus d’intérêt auprès des bacheliers cette année sont notamment l’informatique, le marketing, la gestion des entreprises et les spécialités paramédicales.

De son côté, Mohamed Gattoussi, leader et formateur de la Jeune Chambre économique, a souligné l’affluence enregistrée lors de cette édition, estimant qu’elle témoigne de l’intérêt des jeunes, qu’ils soient bacheliers ou titulaires d’un diplôme de formation, pour les cursus correspondant à leurs aptitudes et à leurs perspectives professionnelles.

Il a ajouté que ce type de manifestation constitue une opportunité pour encourager les jeunes à investir dans le savoir et les compétences, dans un contexte marqué par les mutations technologiques qui transforment en profondeur les métiers et le monde du travail.

Selon lui, le développement des compétences passe par un accompagnement adapté, une meilleure connaissance des débouchés des différentes filières et la promotion de l’esprit d’initiative, qu’il considère comme un levier essentiel de la réussite professionnelle.